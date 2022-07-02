Гол и ассист Промеса помогли «Спартаку» разгромить «Енисей»

Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Разогнали спартаковцы атаку левым флангом, Зобнин с ходу прострелил в штрафную, а Квинси Промес ударом в касание прошил Антипина — мяч от рук голкипера залетел под перекладину.
На 56-й минуте Зиньковский первым касанием обработал мяч, вторым выполнил пас на ход Александру Соболеву, который ворвался в штрафную и здорово пробил в угол ворот мимо вышедшего вратаря.
А на 74-й минуте грубо ошибся защитник «Енисея» у границы штрафной, Промес продвинулся с мячом вперёд и выкатил в центр под удар Даниилу Хлусевичу, который из выгодной позиции не промахнулся.
Ранее подопечные Гильермо Абаскаля в контрольных матчах сыграли вничью с «Аланией» (2:2) и обыграли «Балтику» (3:2).
Эта встреча стала последней для «Спартака» перед матчем за Суперкубок против «Зенита», который пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге 9 июля.
Ранее в контрольном матче «Оренбург» одержал победу над турецким «Газиантепом» — 2:1.
Счет на 30-й минуте открыл нападающий оренбуржцев Степан Оганесян. На 67-й минуте полузащитник Эрен Чакыр сравнял счет.
На 75-й минуте новичок «Оренбурга» Джимми Марин принес победу команде.
В прошлом сезоне «Газиантеп» занял 15-е место в турецкой Суперлиге.
Тульский «Арсенал» обыграл в товарищеской встречи «Рязань» — 1:0.
Автором единственного гола в матче стал 35-летний нападающий туляков Евгений Луценко.
Эта встреча стала последней для тульского «Арсенала» перед матчем первого тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» 17 июля.
«Арсенал» занял последнее место в сезоне РПЛ-2021/22 и напрямую вылетел в ФНЛ.