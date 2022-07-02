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    Гол и ассист Промеса помогли «Спартаку» разгромить «Енисей»

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    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над красноярским «Енисеем» (3:0) в товарищеском матче, прошедшем в Тарасовке.

    «Спартак» — «Енисей»
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    «Спартак» — «Енисей»

    Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Разогнали спартаковцы атаку левым флангом, Зобнин с ходу прострелил в штрафную, а Квинси Промес ударом в касание прошил Антипина — мяч от рук голкипера залетел под перекладину.

    На 56-й минуте Зиньковский первым касанием обработал мяч, вторым выполнил пас на ход Александру Соболеву, который ворвался в штрафную и здорово пробил в угол ворот мимо вышедшего вратаря.

    А на 74-й минуте грубо ошибся защитник «Енисея» у границы штрафной, Промес продвинулся с мячом вперёд и выкатил в центр под удар Даниилу Хлусевичу, который из выгодной позиции не промахнулся.

    Товарищеские матчи
    «Спартак» — «Енисей» — 3:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — Промес (31), 2:0 — Соболев (55), 3:0 — Хлусевич (73)«Спартак»: Селихов (Максименко, 46), Рассказов (Хлусевич, 46), Чернов, Джикия, Рыбус (Классен, 60), Умяров (Маркитесов, 77), Зобнин (Жигулев, 60), Денисов (Пруцев, 60), Игнатов (Зиньковский, 46), Промес, Соболев (Маслов, 78)«Енисей»: Антипин (Самок, 46), Кичин, Феррейра (Савицкий, 46), Масловский, Бардыбахин, Ланин (Шестаков, 78), Иванов (Гыстаров, 73), Бабаев (Ломакин, 46), Глушков (Самойлов, 46), Канаплин, Окладников (Песиков, 46)

    Ранее подопечные Гильермо Абаскаля в контрольных матчах сыграли вничью с «Аланией» (2:2) и обыграли «Балтику» (3:2).

    Эта встреча стала последней для «Спартака» перед матчем за Суперкубок против «Зенита», который пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге 9 июля.

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    Ранее в контрольном матче «Оренбург» одержал победу над турецким «Газиантепом» — 2:1.

    Счет на 30-й минуте открыл нападающий оренбуржцев Степан Оганесян. На 67-й минуте полузащитник Эрен Чакыр сравнял счет.

    На 75-й минуте новичок «Оренбурга» Джимми Марин принес победу команде.

    Товарищеский матч
    «Оренбург» — «Газиантеп» — 2:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — Оганесян (44), 1:1 — Чакир (67), 2:1 — Марин (72)«Оренбург» стартовый состав: Гошев, Хотулев, Полуяхтов, Сиваков, Оганесян, Стаматов, Малых, Ковалев, Башич, Титков, Сычевой

    В прошлом сезоне «Газиантеп» занял 15-е место в турецкой Суперлиге.

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    Тульский «Арсенал» обыграл в товарищеской встречи «Рязань» — 1:0.

    Автором единственного гола в матче стал 35-летний нападающий туляков Евгений Луценко.

    Эта встреча стала последней для тульского «Арсенала» перед матчем первого тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» 17 июля.

    «Арсенал» занял последнее место в сезоне РПЛ-2021/22 и напрямую вылетел в ФНЛ.

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