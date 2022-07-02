Владелец «Сочи»: Решение ФИФА по легионерам — это удар по российскому футболу

Президентпрокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги.

«Это удар по российскому футболу. За них платят деньги, они могут уйти… Потом вернутся или нет. Команда, которая строилась с легионерами, разламывается.

Приходится другого человека ставить и немного перестраиваться. Это вызов для каждого российского клуба. Мы должны поднимать российский футбол.

Надо находить тех российских игроков, которые могут заменить иностранных, для того чтобы не потерять свою значимость в мировом футболе», — передаёт слова Ротенберга «Чемпионата».

Напомним, что 21 июня ФИФА опубликовала заявление, в котором продлила разрешение иностранным игрокам из РПЛ приостанавливать контракты со своими клубами до следующего лета.