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    «Не позволю издевательства над собой!» Деян Ловрен намерен судиться с хорватским СМИ

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    Защитник «Зенита» Деян Ловрен намерен подать в суд на хорватское СМИ Jutarnji list за оскорбительный материал о себе.

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    Несколькими днями ранее на главной странице интернет-издания вышел текст с заголовком: «Как знаменитый осёл из Рио стал обычным мудаком из России».

    «Обычно я не комментирую то, что обо мне пишут журналисты, но в этот раз вынужден. Я всегда буду за свободу слова, особенно когда дело касается наших свобод, которых в последнее время нет. Доходит до того, что если вы публично высказываете своё мнение, и оно не совпадает с мнением медиа-порталов, издательств и журналистов, вы подвергаетесь публичному осуждению. Где понимание? Где уважение к инакомыслию?

    Они не видят всего. Меня воспитывали по-другому, меня воспитывали, что каждый имеет право на собственное мнение, но что семья — это святое и её надо беречь. Я также забочусь о каждом человеке, с которым могу заговорить на улице, на лице которого могу вызвать улыбку, особенно если мы разделяем одни и те же взгляды. Но я забочусь о том, чтобы они увидели: я человек со своими достоинствами и недостатками.

    А теперь вернёмся к этому провокационному тексту и непосредственно журналисту, у которого нет человеческих качеств, чтобы высказать свое мнение без публичного унижения и оскорбления другого человека. Для меня на этом прекращается всё людское. Я не позволю такого издевательства над собой! Я предприму все юридические и судебные действия, чтобы положить этому конец! Оскорбление и унижение — это не свобода слова!» — написал Ловрен в своих соцсетях.

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