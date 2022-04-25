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    Гол Тонали подарил «Милану» 3 очка в матче с «Лацио»

    «Лацио» — «Милан»: счет 1:2, обзор голов

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    24 апреля «Лацио» принимал «Милан» в домашнем матче 34 тура Серии А.

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    В начале поединка Чиро Иммобиле подарил хозяевам преимущество. Его гол был зафиксирован на 4 минуте.

    Оливье Жиру восстановил равновесие на 50 минуте встречи. Победный мяч в компенсированное время забил Сандро Тонали.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Милан 1:2
    Голы: 1:0 Чиро Иммобиле (4'), 1:1 Оливье Жиру (50'), 1:2 Сандро Тонали (90 + 2') Лацио: Томас Стракоша, Мануэль Лаццари (Луис Фелипе, 80'), Патрисио Габбарон (Эльсеид Хюсай, 80'), Франческо Ачерби, Штефан Раду (Адам Марушич, 63'), Сергей Милинкович-Савич, Лукас Лейва (Данило Катальди, 61'), Луис Альберто (Тома Башич, 60'), Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле, Маттиа Цаканьи Милан: Оливье Жиру (Анте Ребич, 68'), Рафаэл Леау (Алексис Салемакерс, 86'), Браим Диас (Златан Ибрагимович, 67'), Жуниор Мессьяс (Раде Крунич, 70'), Франк Кессье, Сандро Тонали, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Пьер Калюлю, Давиде Калабрия, Мик Меньян Предупреждения: Томас Стракоша (8'), Фикайо Томори (26'), Лукас Лейва (53'), Данило Катальди (74'), Пьер Калюлю (83'), Златан Ибрагимович (85'), Сандро Тонали (90 + 4')

    «Милан» набрал 74 очка и временно сместил «Интер» с первого места. «Лацио» с 56 баллами находится на 6 позиции.

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