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    «Дженоа» вырвал победу у «Кальяри»

    «Дженоа» — «Кальяри»: счет матча 1:0,обзор гола

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    В матче 34-го тура чемпионата Италии «Дженоа» одержал домашнюю победу над «Кальяри» со счетом 1:0.

    «Дженоа»
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    «Дженоа»

    Единственный мяч на 89-й минуте забил хорватский полузащитник Милан Бадель.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Кальяри 1:0
    Гол: 1:0 Милан Бадель (89') Дженоа: Сальваторе Сиригу, Мортен Френнруп, Маттья Бани, Leo Ostigard, Хоан Васкес, Стефано Стураро (Кельвин Йебоа, 81'), Милан Бадель, Надим Амири (Маттиа Дестро, 46'), Пабло Гальдамес, Маноло Портанова (Филиппо Мелегони, 60'), Калеб Экубан (Альберт Гудмундссон, 60') Кальяри: Бальде Кейта (Леонардо Паволетти, 73'), Жоао Педро, Далберт, Алессандро Дейола, Альберто Грасси (Марко Рог, 77'), Рэзван Марин, Рауль Белланова (Себастьян Валюкевич, 82'), Андреа Карбони, Лука Чеппители (Наитан Нандес, 82'), Giorgio Altare, Алессио Краньо Предупреждения: Жоао Педро (41'), Маттиа Дестро (49'), Стефано Стураро (61'), Альберто Грасси (71'), Мортен Френнруп (84')

    После этого матча «Дженоа» покинул последнюю строчку чемпионата. На текущий момент генуэзский клуб занимает 19-е место, набрав 25 очков в 34 играх.

    Календарь и таблица Серии А

    «Кальяри» идет 17-м: 28 очков после 34 игр.

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