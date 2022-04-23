В 17:00 23.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице турнира Сток Сити занимает 15 место с 57 очками, Куинз Парк Рейнджерс — 9 место с 63 очками.

Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Сток Сити» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сток Сити — Куинз Парк Рейнджерс.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам