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    Лоськов — о ситуации с работой в «Локомотиве»: Нам сказали, что это оптимизация тренерского состава

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    Тренер Дмитрий Лоськов после матча 26-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1) рассказал о своем будущем в «Локомотиве».

    Дмитрий Лоськов
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    Дмитрий Лоськов

    Напомним, что 1 марта «Локомотив» объявил, что немец Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера клуба.

    Команду к матчам начал готовить его помощник Марвин Комппер, но из-за отсутствия у него необходимой лицензии категории Pro исполняющим обязанности главного тренера стал Лоськов.

    В начале апреля Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин были отстранены от работы с основной командой, а 4 апреля «Локомотив» назначил на пост главного тренера Заура Хапова.

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что руководство долго общалось с Лоськовым и Пашининым, в результате чего стороны пришли к решению, что оба останутся в структуре команды.

    «Мы разговаривали второй раз. Говорили о том, как видим дальнейшую ситуацию в клубе.

    Они сказали, что для них это интересное предложение, и они скажут нам свой через неделю. Пошла вторая неделя. Ни звонка, ни сообщения нет, тишина.

    Насколько адекватно менять нас? Не ко мне вопрос. Задайте вопрос руководству клуба. Они решают.

    Они принимают решения, они отвечают за результат. Какие к нам вопросы? Они решили так, значит так. Все.

    Предложили тренировать "Казанку". А если ее не будет теперь? Не знаю. Готов был пойти с Пашининым в тандеме работать.

    Интересно ли пойти на более высокий уровень в РПЛ? Будет предложение, тогда обсудим. У меня действующий контракт.

    Эти вопросы к руководству клуба, к ним. Цорн, они вместе принимают решение. Почему они это делают, я не знаю.

    Нам сказали, что это оптимизация тренерского состава. Мы оптимизировались», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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