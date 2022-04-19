ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» потерпела два поражения кряду«Барселона» за неделю потеряла шансы на два трофея
  • 21:18
    • Рэшфорд сыграет в атаке «МЮ» против «Ливерпуля»
  • 20:55
    • Минспорта РФ рассмотрит предложение ФХР об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ
  • 18:50
    • СМИ: Лимит на легионеров в КХЛ может быть снижен до 3 хоккеистов
  • 18:30
    • Знарок возглавил «Ак Барс»
    Все новости спорта

    Пеле госпитализирован в больницу в Сан-Паулу

    Футбол Латинская Америка
    Трехкратный чемпион мира Пеле госпитализирован в больницу в Сан-Паулу, сообщает ESPN.

    Пеле
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пеле

    Как сообщает источник, 81-летний бразилец находится в госпитале имени Альберта Эйнштейна, где ранее проходил сеансы химиотерапии.

    Утверждается, что госпитализация не является плановой, но Пеле находится под наблюдением врачей и его жизни ничего не угрожает.

    По словам представителя Пеле, Джо Фраги, бразилец отправился в больницу на ежемесячное обследование.

    В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В декабре того же года он был планово госпитализирован, после чего стало известно, что у него обнаружили опухоль в легком и в печени. В начале марта 2022 года Пеле выписали из больницы.

    Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу. Он выигрывал мировое первенство в 1958, 1962 и 1970 годах.

    Пеле признавали лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» снова устроит погром в матче с «МЮ»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Интер» наконец-то выиграет у «Милана»?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Фрайбург» обеспечит себе проход дальше
  • «Гамбург» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гамбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.15
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Вегас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.46
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Табернер — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры