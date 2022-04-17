Агент Фомина: По Даниилу прощупывали почву клубы из Италии и Германии

Футбольный агент, представляющий интересы полузащитника «Динамо», рассказал, что его клиентом интересовались клубы из Италии и Германии.

«Истекающий контракт Смольникова? Можно, я пока это комментировать не буду? Сложно что-то сказать, пока непонятно.

По Фомину предметного интереса, чтобы клуб с клубом начинал общение, не было. Было прощупывание почвы из Италии и Германии.

Если летом будет интерес из Европы, возможен уход? Давайте доживём. Сейчас действительно сложная ситуация в стране. Там будет видно, как будет развиваться. Мы можем всё что угодно планировать и хотеть — в итоге может получиться, что все планы и хотелки отложатся на потом», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».