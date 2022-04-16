«Удинезе» разгромил «Эмполи», «Салернитана» обыграла «Сампдорию»

на своём поле сыграл противв рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте когда Ардиан Исмайли поразил собственные ворота и сделал счёт 1:0. На 52-й минуте поединка Жерар Делофеу удвоил преимущество «Удинезе» — 2:0. На 68-й минуте «Эполи» смог забить гол, его автор — Филиппо Бандинелли — 2:1. На 70-й минуте счёт изменил пенальти — 3:1. И на 87-й минуте отличился Лазар Самарджич и сделал счёт 4:1.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Эмполи 4:1 Голы: 1:0 Ардиан Исмайли (автогол) (6'), 2:0 Жерар Деулофеу (52'), 2:1 Андреа Пинамонти (пенальти) (71'), 3:1 Игнасио Пуссетто (79'), 4:1 Лазар Самарджич (87') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Роб Холдинг, Неуэн Перес (Брам Нуйтинк, 89'), Науэль Молина, Роберто Перейра (Лазар Самарджич, 66'), Уолас, Жан-Виктор Макенго (Мато Яяло, 90'), Ийенома Удогие, Жерар Деулофеу (Илия Несторовски, 90'), Исаак Саксесс (Игнасио Пуссетто, 75') Эмполи: Андреа Пинамонти, Андреа Ла Мантия (Патрик Кутроне, 87'), Недим Байрами (Валерио Верре, 72'), Филиппо Бандинелли, Кристьян Аслани, Марко Бенасси (Лиам Хендерсон, 73'), Liberato Cacace, Себастьяно Луперто, Ардиан Исмайли, Петар Стоянович (Фабьяно Паризи, 72'), Гульельмо Викарио Предупреждения: Ардиан Исмайли (44'), Петар Стоянович (61'), Науэль Молина (65'), Валерио Верре (85')

«Удинезе» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 39 очков, а «Эмполи» находится на 14-м месте с 34 баллами в активе.

В параллельном матче «Сампдория» на своём поле уступила «Салернитане» со счётом 1:2.

«Салернитана» смогла забить два быстрых гола на первых минутах первого тайма, которые реализовали Федерико Фасио и Эдерсон Лоуренсо. А «Сампдория» смогла отыграть лишь один мяч, который забил Франческо Капуто на 32-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Сампдория — Салернитана 1:2 Голы: 0:1 Федерико Фасио (4'), 0:2 Эдерсон (6'), 1:2 Франческо Капуто (32') Сампдория: Эмиль Аудеро, Бартош Берешиньски, Алекс Феррари, Омар Коллей, Никола Мурру (Томмазо Ауджелло, 46'), Томас Ринкон (Миккель Дамсгор, 86'), Антонио Кандрева, Стефано Сенси, Мортен Торсби (Олбин Экдаль, 63'), Фабио Квальярелла (Абдельхамид Сабири, 63'), Франческо Капуто Салернитана: Милан Дюрич (Mikael, 87'), Федерико Бонаццоли (Франк Рибери, 66'), Лука Раньери (Риккардо Гальоло, 87'), Эмиль Бохинен, Лассана Кулибали, Эдерсон (Григорис Кастанос, 65'), Паскуале Маццокки, Федерико Фасио, Иван Радованович, Норберт Дьёмбер, Луиджи Сепе (Вид Белец, 70') Предупреждения: Луиджи Сепе (20'), Милан Дюрич (20'), Федерико Бонаццоли (49'), Эмиль Бохинен (50'), Франк Рибери (79'), Паскуале Маццокки (81'), Лука Раньери (84'), Стефано Сенси (89')

«Сампдория» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 29 очков, а «Салернитана» 20-е место и 19 баллов.