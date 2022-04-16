начнут матч в 18:00 в чемпионате Франции по футболу, 16.04.2022.

Последний матч между собой: «Брест» — «Сент-Этьен» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Брест». Коэффициент ставки — 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Брест»).

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