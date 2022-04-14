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    УЕФА назвал дату проведения матча квалификации ЧМ Украина — Шотландия

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал расписание матчей плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года.

    Сборная Украины
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    Сборная Украины

    1-го июня сборная Украины встретится с командой Шотландии в полуфинальной встрече квалификации.

    5-го июня победитель игры сыграет в финале со сборной Уэльса за право выхода в финальную часть турнира.

    Сборная России также должна была принимать участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022. Соперником россиян должна была стать сборная Польши.

    Однако УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров.

    Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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