УЕФА назвал дату проведения матча квалификации ЧМ Украина — Шотландия

(УЕФА) согласовал расписание матчей плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года.

1-го июня сборная Украины встретится с командой Шотландии в полуфинальной встрече квалификации.

5-го июня победитель игры сыграет в финале со сборной Уэльса за право выхода в финальную часть турнира.

Сборная России также должна была принимать участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022. Соперником россиян должна была стать сборная Польши.

Однако УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.