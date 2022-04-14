УЕФА назвал дату проведения матча квалификации ЧМ Украина — Шотландия

Сборная Украины Фото: globallookpress.com
1-го июня сборная Украины встретится с командой Шотландии в полуфинальной встрече квалификации.
5-го июня победитель игры сыграет в финале со сборной Уэльса за право выхода в финальную часть турнира.
Сборная России также должна была принимать участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022. Соперником россиян должна была стать сборная Польши.
Однако УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров.
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.