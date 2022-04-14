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    «Ньюкасл» хочет подписать Эриксена

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    Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен может сменить команду по окончании сезона.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    По информации Nothern Echo, Эриксен попал в список потенциальных новичков «Ньюкасла», который планирует существенно усилить состав во время летнего трансферного окна.

    Датчанин перешел в «Брентфорд» в январе, подписав контракт на шесть месяцев. Ранее сообщалось, что руководство клуба надеется продлить соглашение с 30-летним футболистом.

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    • Эриксен провел за «Брентфорд» пять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, Эриксен пережил остановку сердца 12 июня 2021 года во время матча сборной Дании на Евро-2020. В конце первого тайма игры против Финляндии (0:1) он потерял сознание. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

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