Кафанов: Футболисты «Ростова» вдохновились возвращением Карпина в клуб

С 10 марта Карпин совмещает работу в сборной России и «Ростове», который он также возглавлял с 2017 по 2021 год.
После его возвращения «Ростов» одержал три победы, потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью.
«Да, игроки вдохновились возвращением Валерия Георгиевича.
Скажем так, несмотря на то, что они знали его, работали с ним раньше, такое возвращение все равно было для них новым эмоциональный толчком.
В такой сложной ситуации это дало эффект, результаты клуба в последнее время неслучайны.
Уход сильных легионеров из клуба и комплектование состава наполовину из игроков академии доказывают, что "Ростов" — это тренерская команда», — сказал Кафанов ТАСС.
10 апреля подопечные Карпина победили дома московский «Локомотив» со счетом 4:1 в матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 24 матчах.