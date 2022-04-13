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    Кафанов: Футболисты «Ростова» вдохновились возвращением Карпина в клуб

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    Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что игроки клуба вдохновились возвращением главного тренера Валерия Карпина в команду и это повлияло на результаты клуба в последних матчах.

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    С 10 марта Карпин совмещает работу в сборной России и «Ростове», который он также возглавлял с 2017 по 2021 год.

    После его возвращения «Ростов» одержал три победы, потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью.

    «Да, игроки вдохновились возвращением Валерия Георгиевича.

    Скажем так, несмотря на то, что они знали его, работали с ним раньше, такое возвращение все равно было для них новым эмоциональный толчком.

    В такой сложной ситуации это дало эффект, результаты клуба в последнее время неслучайны.

    Уход сильных легионеров из клуба и комплектование состава наполовину из игроков академии доказывают, что "Ростов" — это тренерская команда», — сказал Кафанов ТАСС.

    10 апреля подопечные Карпина победили дома московский «Локомотив» со счетом 4:1 в матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

    «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 24 матчах.

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