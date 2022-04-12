Хаверц: Мы прибавили в зрелости с тех пор как обыграли «Реал» в прошлом сезоне

Нападающийподелился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с

В первом матче лондонцы проиграли дома 1:3.

«Думаю, мы прибавили в зрелости с тех пор [как обыграли "Реал" в прошлом сезоне]. В команду пришли новые игроки, а некоторые ушли. Это нормальный процесс.

Мы также стали более сплоченными, особенно после всех последних разговоров вокруг клуба. Полагаю, мы стали лучше как команда, стали более дружным коллективом.

Надеюсь, что в таких матчах мы еще раз покажем свои лучшие качества, как сделали это в прошлый раз.

Конечно, по сравнению с прошлым годом все изменилось. Тогда мы всегда подходили к матчам в качестве аутсайдеров, а в этом сезоне выходим как действующие победители Лиги чемпионов», — приводит слова Хаверца пресс-служба УЕФА.

В прошлогоднем финале Лиги чемпионов УЕФА в Порту 21-летний Хаверц вошел в историю, забив единственный и победный гол «Челси» в ворота «Манчестер Сити».

«Нет слов, чтобы описать те эмоции. Забитый мяч — лучший момент для любого футболиста.

Ты чувствуешь эмоции болельщиков, знаешь, что испытывают те поклонники, которые смотрят игру дома по телевизору. Также ты знаешь, что за тебя невероятно рады твои друзья и близкие.

Так что в таком матче эмоции действительно непередаваемые. Было просто восхитительно забить тот гол.

Меня обычно ассоциируют с решающим голом [в финале Лиги чемпионов], но для меня самым важным был не гол, а кубок в моих руках. Это в голове не укладывалось.

Не мог поверить в это и поэтому был не таким эмоциональным. Только через несколько дней я понял: "Удивительно, ты сделал это!" Это была не только моя мечта, но и мечта всех людей, которые сопровождают меня по жизни.

Это в первую очередь моя семья, люди в клубе, мои тренеры в Леверкузене. Об этом мечтали все, и я знал, что все будут счастливы, когда я смогу осуществить эту мечту для них.

Не могу описать это словами. Это то, что останется со мной навсегда. Я никогда не забуду, чего добился в том году.

И это помогает на более сложных этапах, когда оглядываешься назад и вспоминаешь, что тебе удалось осуществить свою самую большую детскую мечту. Да еще в таком молодом возрасте: мне был всего 21 год.

Еще многое предстоит сделать. Футбол — это бизнес, и через две недели после победы в Лиге чемпионов многим будет уже наплевать, кто там выиграл. А если ты проведешь плохой матч, никто уже не вспомнит о твоем решающем голе.

Но я подумал про себя: просто позволь эмоциям овладеть тобой. Ты осуществил свою детскую мечту, ты забил победный гол в финале Лиги чемпионов!», — сказал он.