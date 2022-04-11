Николсон: В РПЛ сложнее играть, чем в Бельгии

Нападающий «Спартака»сравнил уровень футбола в российской Премьер-лиге и чемпионате Бельгии.

Николсон перешел в «Спартак» во время зимней паузы в РПЛ из «Шарлеруа». В шести матчах за красно-белых ямайский футболист забил три мяча.

«РПЛ — не слабая. Здесь сложнее играть, чем в Бельгии, где я играл раньше.

Сейчас мне нужно играть с партнерами, они мне помогают получить эту уверенность и идти вперед.

Не могу говорить, стала ли РПЛ сложнее после ухода такого количества игроков. Понимаю, что ситуация сложная, но я об этом не думаю.

Я полностью сконцентрирован на игре "Спартака", чтобы забивать здесь», — приводит слова Николсона «Чемпионат».