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    Николсон: В РПЛ сложнее играть, чем в Бельгии

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    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон сравнил уровень футбола в российской Премьер-лиге и чемпионате Бельгии.

    Шамар Николсон
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    Шамар Николсон

    Николсон перешел в «Спартак» во время зимней паузы в РПЛ из «Шарлеруа». В шести матчах за красно-белых ямайский футболист забил три мяча.

    «РПЛ — не слабая. Здесь сложнее играть, чем в Бельгии, где я играл раньше.

    Сейчас мне нужно играть с партнерами, они мне помогают получить эту уверенность и идти вперед.

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    • Не могу говорить, стала ли РПЛ сложнее после ухода такого количества игроков. Понимаю, что ситуация сложная, но я об этом не думаю.

    Я полностью сконцентрирован на игре "Спартака", чтобы забивать здесь», — приводит слова Николсона «Чемпионат».

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