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    Агенты Лукаку ведут переговоры о переходе футболиста в «ПСЖ»

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    Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку в летнее трансферное может перейти во французский «ПСЖ». Об этом сообщает But.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    По сведениям источника, представители бельгийского форварда ведут переговоры с французским клубом.

    28-летний Лукаку в нынешнем сезоне забил 5 голов в 20 матчах английской Премьер-лиги. Соглашение бельгийского нападающего с действующим победителем Лиги чемпионов истекает в 2026 году.

    В 2021 году «Челси» заплатил за Лукаку миланскому «Интеру» € 113 млн.

    На счету Лукаку также 101 матч в составе сборной Бельгии. Он дебютировал за национальную сборную в 2010 году, забив за это время 68 голов и отдав 15 результативных передач.

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