начнут матч в 22:00 в чемпионате Испании по футболу, 10.04.2022.

Последний матч между собой: «Барселона» — «Леванте» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Леванте» — «Барселона». Коэффициент ставки — 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Барселона»).

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