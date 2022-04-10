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    Леванте — Барселона. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.04.2022 в 22:00 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Леванте — Барселона

    Футбол Примера (Ла Лига) Леванте Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Леванте и Барселона начнут матч в 22:00 в чемпионате Испании по футболу, 10.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Барселона» — «Леванте» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Леванте» — «Барселона». Коэффициент ставки — 1.92.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Барселона»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Леванте — Барселона.

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