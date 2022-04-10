«Барселона» сыграет на выезде против «Леванте» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 22:00 мск. «Леванте» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» занимает 19-е место в таблице Ла Лиги после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал всего лишь 22 очка. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет всего лишь шесть очков.

Свою первую победу в этом чемпионате «Леванте» одержал только в начале января, когда выиграл у «Мальорки».

Коэффициенты матча Леванте — Барселона 1 6.60 X 4.80 2 1.45 Ставка

С тех клуб из Валенсии не очень часто радовал своих болельщиков, но в любом случае вторая половина сезона не такая безнадежная, как первая.

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В семи предыдущих матчах команда Алессио Лиши потерпела лишь два поражения. При этом туром ранее «Леванте» выиграл на своем поле у «Вильярреала».

«Барселона»

«Барселона» тем временем находится на второй строчке, набрав в 29-ти матчах 57 очков.

Несколько дней назад «Барселона» сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Каталонцы на этот раз не показали свой лучший футбол, но главная причина не самой выразительной игры заключается в действиях соперника — немцы провели очень сильный матч. Поэтому в каком-то смысле «Барса» должна быть довольна результатом.

Между тем, победная серия «Барселоны» в Ла Лиге составляет уже шесть матчей, а беспроигрышная — 14.

В прошлом туре команда Хави одержала победу над «Севильей», а перед этим разгромила мадридский «Реал», забив на «Сантьяго Бернабеу» четыре безответных мяча.

Прогноз и ставка

На «Леванте» в этом матче можно поставить за 6.60, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу «Барселоны» — за 1.45.

Скорее всего, просто так три очка в этой игре «Барсе» не достанутся. Во-первых, каталонцы подустали после визита во Франкфурт, а во-вторых — «Леванте», как любая команда, которая борется за выживание, всегда максимально опасна.

В общем, ставка на победу «Барселоны» не самый подходящий вариант.

Оптимальной будет ставка на голы — например, обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.76. После перерыва будет много интересного.