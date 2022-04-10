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    «Барса» потеряет очки на поле «Леванте»?

    «Леванте» — «Барселона». Прогноз (к. 1.92) и ставки на футбол, Ла Лига, 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Барселона»
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    Победная серия «Барселоны» в Ла Лиге составляет уже шесть матчей
    «Барселона» сыграет на выезде против «Леванте» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 22:00 мск. «Леванте» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Апреля 2022 года
    Леванте
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    •  Леванте 22:00 Барселона Барселона
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    «Леванте»

    «Леванте» занимает 19-е место в таблице Ла Лиги после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал всего лишь 22 очка. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет всего лишь шесть очков.

    Свою первую победу в этом чемпионате «Леванте» одержал только в начале января, когда выиграл у «Мальорки».

    Коэффициенты матча Леванте — Барселона

  • 1
  • 6.60
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.45
  • Ставка
    •

    С тех клуб из Валенсии не очень часто радовал своих болельщиков, но в любом случае вторая половина сезона не такая безнадежная, как первая.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В семи предыдущих матчах команда Алессио Лиши потерпела лишь два поражения. При этом туром ранее «Леванте» выиграл на своем поле у «Вильярреала».

    «Барселона»

    «Барселона» тем временем находится на второй строчке, набрав в 29-ти матчах 57 очков.

    Несколько дней назад «Барселона» сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Каталонцы на этот раз не показали свой лучший футбол, но главная причина не самой выразительной игры заключается в действиях соперника — немцы провели очень сильный матч. Поэтому в каком-то смысле «Барса» должна быть довольна результатом.

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    • Между тем, победная серия «Барселоны» в Ла Лиге составляет уже шесть матчей, а беспроигрышная — 14.

    В прошлом туре команда Хави одержала победу над «Севильей», а перед этим разгромила мадридский «Реал», забив на «Сантьяго Бернабеу» четыре безответных мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Леванте» в этом матче можно поставить за 6.60, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу «Барселоны» — за 1.45.

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    Скорее всего, просто так три очка в этой игре «Барсе» не достанутся. Во-первых, каталонцы подустали после визита во Франкфурт, а во-вторых — «Леванте», как любая команда, которая борется за выживание, всегда максимально опасна.

    В общем, ставка на победу «Барселоны» не самый подходящий вариант.

    Оптимальной будет ставка на голы — например, обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.76. После перерыва будет много интересного.

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    «Леванте» — «Барселона»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Барса» потеряет очки на поле «Леванте»?
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