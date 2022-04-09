В 16:30 09.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Аугсбург» — «Бавария» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Аугсбург». Коэффициент ставки — 2.28 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Бавария»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бавария — Аугсбург.

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