«Бавария» сыграет на своем поле против «Аугсбурга» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. «Бавария» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги после 28-ми матчей, в которых набрала 66 очков.

Судя по всему, «Бавария» может больше не нервничать, отрыв от дортмундской «Боруссии» составляет уже девять очков.

Коэффициенты матча Бавария — Аугсбург 1 1.11 X 9.00 2 21.00 Ставка

В прошлом туре команда Юлиана Нагельсманна разгромила на выезде «Фрайбург» со счетом 4:1. Примечательно, что все голы Рекордмайстер забил после перерыва.

Но прямо сейчас у футболистов «Баварии» не самое веселое настроение. Несколько дней назад они они проиграли на выезде «Вильярреалу» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. И это еще не самый худший результат, испанцы могли забить еще как минимум дважды.

«Бавария» забила 12 мячей в четырех предыдущих домашних матчах Бундеслиги на своем поле.

«Аугсбург»

«Аугсбург» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 28-ми турах 32 очка.

Среди недели «Аугсбург» одержал важнейшую победу над «Майнцем» в перенесенном матче. Это позволило ему отдалиться от зоны вылета на расстояние шести очков.

В пяти предыдущих матчах команда Маркуса Вайнцирля потерпела лишь одно поражение, а в остальных одержала три победы и один раз сыграла вничью.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Аугсбург» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей Бундеслиги на выезде, пропустив при этом 14 мячей.

Прогноз и ставка

На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 11.25, а победу «Аугсбурга» — за 22.00.

«Аугсбург» один из тех, кому в этом сезоне удалось выиграть у «Баварии». В первом круге команда Вайнцирля сенсационно победила действующего чемпиона на своем поле со счетом 2:1.

Безусловно, «Бавария» учтет этот момент. Но наверняка хозяева будут больше думать об ответном матче с «Вильярреалом».

К тому же, у «Баварии» действительно есть проблемы в обороне. И защитники регулярно ошибаются не только в больших матчах.

Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.28.