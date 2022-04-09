«Бавария»
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги после 28-ми матчей, в которых набрала 66 очков.
Судя по всему, «Бавария» может больше не нервничать, отрыв от дортмундской «Боруссии» составляет уже девять очков.
Коэффициенты матча Бавария — Аугсбург
В прошлом туре команда Юлиана Нагельсманна разгромила на выезде «Фрайбург» со счетом 4:1. Примечательно, что все голы Рекордмайстер забил после перерыва.
Но прямо сейчас у футболистов «Баварии» не самое веселое настроение. Несколько дней назад они они проиграли на выезде «Вильярреалу» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. И это еще не самый худший результат, испанцы могли забить еще как минимум дважды.
«Бавария» забила 12 мячей в четырех предыдущих домашних матчах Бундеслиги на своем поле.
«Аугсбург»
«Аугсбург» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 28-ми турах 32 очка.
Среди недели «Аугсбург» одержал важнейшую победу над «Майнцем» в перенесенном матче. Это позволило ему отдалиться от зоны вылета на расстояние шести очков.
В пяти предыдущих матчах команда Маркуса Вайнцирля потерпела лишь одно поражение, а в остальных одержала три победы и один раз сыграла вничью.
«Аугсбург» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей Бундеслиги на выезде, пропустив при этом 14 мячей.
Прогноз и ставка
На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 11.25, а победу «Аугсбурга» — за 22.00.
«Аугсбург» один из тех, кому в этом сезоне удалось выиграть у «Баварии». В первом круге команда Вайнцирля сенсационно победила действующего чемпиона на своем поле со счетом 2:1.
Безусловно, «Бавария» учтет этот момент. Но наверняка хозяева будут больше думать об ответном матче с «Вильярреалом».
К тому же, у «Баварии» действительно есть проблемы в обороне. И защитники регулярно ошибаются не только в больших матчах.
Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.28.