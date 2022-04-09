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    «Бавария» выиграет, но снова пропустит?

    «Бавария» — «Аугсбург». Прогноз (к. 2.28) и ставки на чемпионат Германии 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Аугсбург»
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    «Бавария» забила 12 мячей в четырех предыдущих домашних матчах Бундеслиги на своем поле
    «Бавария» сыграет на своем поле против «Аугсбурга» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. «Бавария» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Апреля 2022 года
    Бавария
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    •  Бавария 16:30 Аугсбург Аугсбург
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    «Бавария»

    «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги после 28-ми матчей, в которых набрала 66 очков.

    Судя по всему, «Бавария» может больше не нервничать, отрыв от дортмундской «Боруссии» составляет уже девять очков.

    Коэффициенты матча Бавария — Аугсбург

  • 1
  • 1.11
  • X
  • 9.00
  • 2
  • 21.00
  • Ставка
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    В прошлом туре команда Юлиана Нагельсманна разгромила на выезде «Фрайбург» со счетом 4:1. Примечательно, что все голы Рекордмайстер забил после перерыва.

    Но прямо сейчас у футболистов «Баварии» не самое веселое настроение. Несколько дней назад они они проиграли на выезде «Вильярреалу» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. И это еще не самый худший результат, испанцы могли забить еще как минимум дважды.

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    • «Бавария» забила 12 мячей в четырех предыдущих домашних матчах Бундеслиги на своем поле.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 28-ми турах 32 очка.

    Среди недели «Аугсбург» одержал важнейшую победу над «Майнцем» в перенесенном матче. Это позволило ему отдалиться от зоны вылета на расстояние шести очков.

    В пяти предыдущих матчах команда Маркуса Вайнцирля потерпела лишь одно поражение, а в остальных одержала три победы и один раз сыграла вничью.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Аугсбург» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей Бундеслиги на выезде, пропустив при этом 14 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 11.25, а победу «Аугсбурга» — за 22.00.

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    «Аугсбург» один из тех, кому в этом сезоне удалось выиграть у «Баварии». В первом круге команда Вайнцирля сенсационно победила действующего чемпиона на своем поле со счетом 2:1.

    Безусловно, «Бавария» учтет этот момент. Но наверняка хозяева будут больше думать об ответном матче с «Вильярреалом».

    К тому же, у «Баварии» действительно есть проблемы в обороне. И защитники регулярно ошибаются не только в больших матчах.

    Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.28.

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    «Бавария» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» выиграет, но снова пропустит?
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