ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Порту» под руководством Жозе Моуринью стал победителем ЛЧ в 2004 годуСможет ли кто-то повторить подвиг «Порту» в Лиге чемпионов?
  • 17:25
    • В «Ахмате» сообщили о расставании с Конате
  • 17:15
    • Рублев не смог пробиться в третий круг «Ролан Гарроса»
    Все новости спорта

    В «Ахмате» сообщили о расставании с Конате

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат
    Нападающий Мохамед Конате покинул «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Мохамед Конате
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Конате

    «Лучший бомбардир грозненцев последних лет форвард Мохамед Конате покидает команду. У футболиста заканчивается срок трудового соглашения, он принял решение продолжить карьеру в другом клубе.

    Конате провёл за "Ахмат" 90 матчей в официальных турнирах, в которых забил 34 гола, став лучшим бомбардиром в истории клуба по забитым мячам (в рамках Премьер-Лиги)», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

  • «Чемпионские матчи выигрывают характер и самоотдача». Равиль Сабитов — о «золотом матче» в Краснодаре и работе с Бесковым
  • Эксклюзивное интервью с чемпионом Европы среди молодежных сборных-90 и обладателем Кубка России в составе «Динамо»
  • 23/05/2024

    • В сезоне 2023/2024 Конате провел 29 матчей за грозненскую команду в РПЛ, забил 11 голов и сделал голевую передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Боруссия» и «Реал» определить победителя в основное время?
  • «Боруссия» Д — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сумеют ли дортмундцы совершить сенсацию?
  • «Боруссия» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • Сможет ли «Пари НН» выдать матч жизни?
  • «Арсенал» Тула — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.28
  • Экспресс дня 31 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Боруссия — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Акрон — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч БАТЭ — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Копенгаген — Раннерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Неман — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ордабасы — Жетысу
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры