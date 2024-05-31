В «Ахмате» сообщили о расставании с Конате

Нападающийпокинул. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Лучший бомбардир грозненцев последних лет форвард Мохамед Конате покидает команду. У футболиста заканчивается срок трудового соглашения, он принял решение продолжить карьеру в другом клубе.

Конате провёл за "Ахмат" 90 матчей в официальных турнирах, в которых забил 34 гола, став лучшим бомбардиром в истории клуба по забитым мячам (в рамках Премьер-Лиги)», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

В сезоне 2023/2024 Конате провел 29 матчей за грозненскую команду в РПЛ, забил 11 голов и сделал голевую передачу.