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    «Копенгаген» завоюет билет в еврокубки

    «Копенгаген» — «Раннерс». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Дании, 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Раннерс»
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    «Копенгаген»
    В матче за путевку в Лигу конференций «Копенгаген» на своем поле примет «Раннерс». Поединок состоится 31 мая и начнется в 20:00 по мск. «Копенгаген» — «Раннерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Копенгаген»

    Турнирное положение: Столичный коллектив завершил финальную часть чемпионата Дании на третьей позиции, отстав на четыре очка от победителя.

    «Копенгаген» за 32 матча смог победить в 18 из них, пять встреч свел вничью и девять поединков проиграл, разница мячей составила 64:38.

    Последние матчи: В заключительной игре чемпионата «львы» на своем поле поделили очки с «Норшелланном», сыграв со счетом 1:1. До этого же они проиграли два матча кряду, которые стали определяющими в борьбе за золото.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Копенгаген» провально провел три своих последних поединка, набрав в них лишь очко. Правда, в каждом из этих матчей он неизменно забивал. До этой же неудачной серии 15-кратный чемпион Дании выиграл четыре игры подряд, забивая в трех случаях по три мяча.

    «Раннерс»

    Турнирное положение: Этот коллектив не смог пробиться в финальную стадию чемпионата, но стал победителем группы вылета, заняв итоговое седьмое место.

    «Раннерс» за всю дистанцию выиграл десять матчей, а также по 11 раз уступал и играл вничью, разница забитых и пропущенных составила 41:49.

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    • Последние матчи: Свою последнюю игру чемпионата «кони» выиграли, минимально дома одолев аутсайдера «Вайле» 1:0. А перед этим они на выезде уступили «Оденсе» со счетом 0:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: В заключительном отрезке из семи матчей «Раннерс» смог выиграть только два поединка, добыв их оба на своем поле с одинаковым счетом по 1:0. Также в этот период коллектив потерпел два поражения и три игры завершил миром. И за все это время он не забивал только в двух случаях.

    Статистика для ставок

    • Дома «Копенгаген» выиграл лишь три игры из семи предыдущих при двух фиаско

    • «Раннерс» в гостях имеет 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды уступал

    • «Копенгаген» выиграл у «Раннерса» в двух предыдущих очных встречах с общим счетом 8:2

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Копенгагена» — 1.40, победа «Раннерса» — 7.30, ничья — 5.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: Бронзовый призер этого чемпионата на своем поле просто обязан уверенно обыгрывать седьмую команду чемпионата и получить билет в еврокубки.

    Рекомендуемая ставка: победа «Копенгагена» с форой (-1,5) за 2.05.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что поединок получится весьма результативным и принесет более трех забитых мячей.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.45.

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    «Копенгаген» — «Раннерс». В матче за путевку в Лигу конференций «Копенгаген» на своем поле примет «Раннерс». Поединок состоится 31 мая и начнется в 20:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Раннерс» с коэффициентом 2.05.
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