В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Ирландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Дандолк» — «Дерри Сити»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Дандолк» стал главным разочарованием первой части ирландского сезона. Клуб из графства Лаут занимает последнее место, до сих пор набрав лишь 12 очков.

Очевидно, что главная проблема «Дандолка» заключается в очень слабом нападении. Девять забитых мячей в 17 матчах — это просто катастрофа.

Правда, есть еще один почти безумный факт: «Дандолк» ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах на своем поле, при этом в четырех случаях был зафиксирован счет 0:0.

Но выстоит ли аутсайдер в матче против одного из претендентов на титул? Не факт. «Дерри Сити» точно не проиграет, учитывая тот факт, что соперник не умеет забивать.

Ставка: победа «Дерри Сити» за 1.84.

«Дроэда Юнайтед» — «Шемрок Роверс»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Дроэда» проиграла четыре из шести последних матчей и застряла в таблице на предпоследнем месте. На этом отрезке хозяева пропустили 14 мячей.

Правда, как и многие ирландские клубы, «Дроэда» неплохо играет дома. В семи предыдущих матчах на своем поле у нее лишь одно поражение.

«Шемрок» после недавних неудач, по всей видимости, выбыл из борьбы за титул. Отставание от лидера составляет уже девять очков.

В предыдущих пяти матчах «Шемрок» потерпел три поражения и одержал лишь одну победу.

Скорее всего, в предстоящем матче команды порадуют нейтральных болельщиков веселым футболом.

Но также стоит отметить, что «Шемрок» выиграл два предыдущих матчах против «Дроэды» с общим счетом 9:0.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.74.

«Шелбурн» — «Слайго Роверс»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Шелбурн» единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

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Беспроигрышная серия лидера составляет уже восемь матчей. Примечательно, что на этом отрезке клуб из Дублина пропустил лишь три мяча.

«Слайго Роверс» пока находится рядом с зоной вылета. Гости проиграли три из пяти предыдущих матчей на выезде, при этом ни разу не победив.

Скорее всего, фаворит наберет три очка и как минимум сохранит текущий отрыв от конкурентов.

Ставка: победа «Шелбурна» за 1.65.

Общий коэффициент — 5.28.