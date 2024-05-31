ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КержаковПодарок к юбилею. «Кайрат» пригласил Кержакова, чтобы стать чемпионом Ханси ФликЗапасной вариант. Флик дождался приглашения от «Барселоны» Деонтей УайлдерБивол сразится с Зинадом, Уайлдер встретится с Чжилэем. Анонс боксерского карда в Эр-Рияде
  • 18:18
    • Дания назвала состав на Евро-2024
    Все новости спорта

    «Дерри Сити» обыграет «автобус» из Дандолка, а «Дроэда» и «Шемрок» пробьюи «верх»

    Экспресс дня 31 мая. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 31 мая
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Дерри Сити»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Ирландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Дандолк» — «Дерри Сити»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «Дандолк» стал главным разочарованием первой части ирландского сезона. Клуб из графства Лаут занимает последнее место, до сих пор набрав лишь 12 очков.

    Очевидно, что главная проблема «Дандолка» заключается в очень слабом нападении. Девять забитых мячей в 17 матчах — это просто катастрофа.

    Правда, есть еще один почти безумный факт: «Дандолк» ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах на своем поле, при этом в четырех случаях был зафиксирован счет 0:0.

    Но выстоит ли аутсайдер в матче против одного из претендентов на титул? Не факт. «Дерри Сити» точно не проиграет, учитывая тот факт, что соперник не умеет забивать.

    Ставка: победа «Дерри Сити» за 1.84.

    «Дроэда Юнайтед» — «Шемрок Роверс»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «Дроэда» проиграла четыре из шести последних матчей и застряла в таблице на предпоследнем месте. На этом отрезке хозяева пропустили 14 мячей.

    Правда, как и многие ирландские клубы, «Дроэда» неплохо играет дома. В семи предыдущих матчах на своем поле у нее лишь одно поражение.

    «Шемрок» после недавних неудач, по всей видимости, выбыл из борьбы за титул. Отставание от лидера составляет уже девять очков.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В предыдущих пяти матчах «Шемрок» потерпел три поражения и одержал лишь одну победу.

    Скорее всего, в предстоящем матче команды порадуют нейтральных болельщиков веселым футболом.

    Но также стоит отметить, что «Шемрок» выиграл два предыдущих матчах против «Дроэды» с общим счетом 9:0.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.74.

    «Шелбурн» — «Слайго Роверс»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «Шелбурн» единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

    Все прогнозы на футбол

    Беспроигрышная серия лидера составляет уже восемь матчей. Примечательно, что на этом отрезке клуб из Дублина пропустил лишь три мяча.

    «Слайго Роверс» пока находится рядом с зоной вылета. Гости проиграли три из пяти предыдущих матчей на выезде, при этом ни разу не победив.

    Скорее всего, фаворит наберет три очка и как минимум сохранит текущий отрыв от конкурентов.

    Ставка: победа «Шелбурна» за 1.65.

    Общий коэффициент — 5.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Стирнс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Минск — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.34
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Котов — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Саган Тосу — Токио
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Баркчи Гиссар — Эсхата
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сурхан — Согдиана
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 31 мая. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Ирландии. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 31 мая с коэффициентом 5.28.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры