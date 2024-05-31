БАТЭ
Слуцк
БАТЭ
Турнирное положение: БАТЭ нынче выступает непривычно посредственно. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом БАТЭ лишь 3 раза выиграл в текущем чемпионате. Да и забила команда всего лишь 8 мячей в 10 матчах.
БАТЭ — Слуцк: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела очередное поражение. Борисовцы уступили дзержинскому «Арсеналу» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.
Плюс ко всему, лидер атак Андрей Панюков забил пока всего 3 мяча в чемпионате. Россиянин явно способен прибавить.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит бледновато. Хотя до последней коллизии борисовцы выиграли дважды кряду.
Матчи против «Слуцка» для команды традиционно проходят продуктивно. Из 5 последних очных встреч БАТЭ выиграл 3 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент вполне удобоваримый.
«Слуцк»
Турнирное положение: «Слуцк» явно ожидает борьба за выживание. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 3 очка. Да и забивает команда маловато: всего 8 мячей в 10 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Слуцк» уверенно расправился с «Неманом» (2:0).
До того команда проиграла дважды кряду. Причем брестчанам «Слуцк» уступил с разгромным счетом (1:4), а «канонирам» — минимально.
Вообще, «Слуцк» в 5 последних матчах добыл 3 виктории. Отличилась в них команда 6 голами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит нестабильно. Да и оборона частенько дает сбои: 14 пропущенных мячей.
Главной проблемой команды является отсутствие забивного форварда. Да и стабильности в игре «Слуцка» не сыщешь днем с огнем.
Причем «Слуцк» иногда способен выдать яркий поединок. Да и борисовцев команда явно не боится.
Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Да и в плане реализации они явно попытаются прибавить.
Статистика для ставок
- БАТЭ и «Слуцк» пропускают в среднем больше гола за матч
- Обе команды в среднем забивают менее гола за матч
- До последней неудачи БАТЭ выиграл дважды кряду
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.91.
- 1.90Кремонезе — Венеция: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.18Сент-Этьен — Мец: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.98Чехия (жен) — Бельгия (жен): прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Борисовцам пора возвращаться в победную обитель, да и оппонент имеет проблемы с надежностью тылов.
БАТЭ потенциально способен прибавить в плане игры и результатов, и точно начнет встречу активно.
Ставка: Победа БАТЭ в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.04