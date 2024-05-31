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    БАТЭ — «Слуцк». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 31 мая 2024 года

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    Андрей Панюков
    31 мая в 11-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Слуцк». Начало игры — в 19:30 мск. БАТЭ — «Слуцк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 31 Мая 2024 года

    БАТЭ

  • Борисов
    •  БАТЭ 19:30 Слуцк

    Слуцк

  • Слуцк
    •

    БАТЭ

    Турнирное положение: БАТЭ нынче выступает непривычно посредственно. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом БАТЭ лишь 3 раза выиграл в текущем чемпионате. Да и забила команда всего лишь 8 мячей в 10 матчах.

    БАТЭ — Слуцк: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела очередное поражение. Борисовцы уступили дзержинскому «Арсеналу» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

    Плюс ко всему, лидер атак Андрей Панюков забил пока всего 3 мяча в чемпионате. Россиянин явно способен прибавить.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит бледновато. Хотя до последней коллизии борисовцы выиграли дважды кряду.

    Матчи против «Слуцка» для команды традиционно проходят продуктивно. Из 5 последних очных встреч БАТЭ выиграл 3 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент вполне удобоваримый.

    «Слуцк»

    Турнирное положение: «Слуцк» явно ожидает борьба за выживание. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 3 очка. Да и забивает команда маловато: всего 8 мячей в 10 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Слуцк» уверенно расправился с «Неманом» (2:0).

    До того команда проиграла дважды кряду. Причем брестчанам «Слуцк» уступил с разгромным счетом (1:4), а «канонирам» — минимально.

    Вообще, «Слуцк» в 5 последних матчах добыл 3 виктории. Отличилась в них команда 6 голами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит нестабильно. Да и оборона частенько дает сбои: 14 пропущенных мячей.

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    Главной проблемой команды является отсутствие забивного форварда. Да и стабильности в игре «Слуцка» не сыщешь днем с огнем.

    Причем «Слуцк» иногда способен выдать яркий поединок. Да и борисовцев команда явно не боится.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Да и в плане реализации они явно попытаются прибавить.

    Статистика для ставок

    • БАТЭ и «Слуцк» пропускают в среднем больше гола за матч

    • Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

    • До последней неудачи БАТЭ выиграл дважды кряду

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.91.

    Прогноз: Борисовцам пора возвращаться в победную обитель, да и оппонент имеет проблемы с надежностью тылов.

    БАТЭ потенциально способен прибавить в плане игры и результатов, и точно начнет встречу активно.

    Ставка: Победа БАТЭ в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.04

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    БАТЭ — «Слуцк». 31 мая в 11-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Слуцк». Начало игры — в 19:30 мск. / Ставка и прогноз на матч БАТЭ — «Слуцк» с коэффициентом 2.50.
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