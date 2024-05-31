31 мая в 11-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Слуцк». Начало игры — в 19:30 мск. БАТЭ — «Слуцк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

БАТЭ

Турнирное положение: БАТЭ нынче выступает непривычно посредственно. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом БАТЭ лишь 3 раза выиграл в текущем чемпионате. Да и забила команда всего лишь 8 мячей в 10 матчах.

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Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела очередное поражение. Борисовцы уступили дзержинскому «Арсеналу» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

Плюс ко всему, лидер атак Андрей Панюков забил пока всего 3 мяча в чемпионате. Россиянин явно способен прибавить.

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит бледновато. Хотя до последней коллизии борисовцы выиграли дважды кряду.

Матчи против «Слуцка» для команды традиционно проходят продуктивно. Из 5 последних очных встреч БАТЭ выиграл 3 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент вполне удобоваримый.

«Слуцк»

Турнирное положение: «Слуцк» явно ожидает борьба за выживание. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 3 очка. Да и забивает команда маловато: всего 8 мячей в 10 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Слуцк» уверенно расправился с «Неманом» (2:0).

До того команда проиграла дважды кряду. Причем брестчанам «Слуцк» уступил с разгромным счетом (1:4), а «канонирам» — минимально.

Вообще, «Слуцк» в 5 последних матчах добыл 3 виктории. Отличилась в них команда 6 голами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит нестабильно. Да и оборона частенько дает сбои: 14 пропущенных мячей.

Главной проблемой команды является отсутствие забивного форварда. Да и стабильности в игре «Слуцка» не сыщешь днем с огнем.

Причем «Слуцк» иногда способен выдать яркий поединок. Да и борисовцев команда явно не боится.

Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Да и в плане реализации они явно попытаются прибавить.

Статистика для ставок

БАТЭ и «Слуцк» пропускают в среднем больше гола за матч

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

До последней неудачи БАТЭ выиграл дважды кряду

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.91.

Прогноз: Борисовцам пора возвращаться в победную обитель, да и оппонент имеет проблемы с надежностью тылов.

БАТЭ потенциально способен прибавить в плане игры и результатов, и точно начнет встречу активно.

Ставка: Победа БАТЭ в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.04