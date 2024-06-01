1 июня в 11-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Неман» и «Динамо-Брест». Начало игры — в 20:00 мск. «Неман» — «Динамо-Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Неман»

Турнирное положение: Гродненцы явно намерены пободаться за золотые медали. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Неман» отстает от лидера всего на 2 очка. Вот только с реализацией не все в порядке: 11 мячей в 10 матчах.

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Последние матчи: гродненцы нынче в отличном настроении. Команда на неделе выиграли Кубок Белоруссии, одолев «Ислочь» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Неман» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при всего 2 пропущенных.

Вот только в минувшем туре чемпионата команда внезапно уступила «Слуцку» (0:2). Плюс гродненцы бескомпромиссны, ни разу не сыграв вничью.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит прилично. Да и победа в Кубке явно окрылит гродненцев.

Матчи против брестчан для команды традиционно проходят удачно. Из 5 последних очных встреч «Неман» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и динамовцам команда не проигрывает уже 3 года.

«Динамо-Брест»

Турнирное положение: Брестчане явно поборются за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем отставание от лидера составляет всего 4 очка. Вот только побеждают брестчане не так часто: 5 викторий в 10 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обидную коллизию. «Динамо-Брест» минимально уступило «Торпедо-БелАЗу».

Зато с реализацией у брестчан полный ажур. Команда Александра Бразевича настреляла уже 22 мяча в ворота соперников.

Вообще, «Динамо-Брест» в 5 последних матчах добыла лишь 2 виктории. Забила в них команда 9 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе подопечные Бразевича вполне способны улучшить свои результаты. Да и опытнейший Сергей Кисляк все еще в строю.

В 10 матчах белорусского чемпионата команда пропустила 8 мячей. Вот только нужно срочно возвращаться на победный путь.

Причем «Динамо-Брест» уже почти 3 года не обыгрывает гродненцев. Так что есть отличная мотивация победить.

Нет сомнений, что гости будут стремиться взять три очка. Да и в плане реализации они выглядят сильнее всех в лиге.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чуть менее гола за матч

«Динамо-Брест» уже 3 года не может одолеть гродненцев

Брестчане забивают чаще всех в чемпионате — 22 гола

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

Прогноз: Гродненцы явно окрылены кубковым успехом, и наверняка сразу понесутся в атаку

«Неман» традиционно успешно противостоит брестчанам, к тому же намерен выбиться в лидеры.

Ставка: Победа «Немана» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10