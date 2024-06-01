Неман
Динамо Брест
«Неман»
Турнирное положение: Гродненцы явно намерены пободаться за золотые медали. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Неман» отстает от лидера всего на 2 очка. Вот только с реализацией не все в порядке: 11 мячей в 10 матчах.
Неман — Динамо Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: гродненцы нынче в отличном настроении. Команда на неделе выиграли Кубок Белоруссии, одолев «Ислочь» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Неман» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при всего 2 пропущенных.
Вот только в минувшем туре чемпионата команда внезапно уступила «Слуцку» (0:2). Плюс гродненцы бескомпромиссны, ни разу не сыграв вничью.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит прилично. Да и победа в Кубке явно окрылит гродненцев.
Матчи против брестчан для команды традиционно проходят удачно. Из 5 последних очных встреч «Неман» выиграл 4 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и динамовцам команда не проигрывает уже 3 года.
«Динамо-Брест»
Турнирное положение: Брестчане явно поборются за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем отставание от лидера составляет всего 4 очка. Вот только побеждают брестчане не так часто: 5 викторий в 10 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обидную коллизию. «Динамо-Брест» минимально уступило «Торпедо-БелАЗу».
Зато с реализацией у брестчан полный ажур. Команда Александра Бразевича настреляла уже 22 мяча в ворота соперников.
Вообще, «Динамо-Брест» в 5 последних матчах добыла лишь 2 виктории. Забила в них команда 9 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе подопечные Бразевича вполне способны улучшить свои результаты. Да и опытнейший Сергей Кисляк все еще в строю.
В 10 матчах белорусского чемпионата команда пропустила 8 мячей. Вот только нужно срочно возвращаться на победный путь.
Причем «Динамо-Брест» уже почти 3 года не обыгрывает гродненцев. Так что есть отличная мотивация победить.
Нет сомнений, что гости будут стремиться взять три очка. Да и в плане реализации они выглядят сильнее всех в лиге.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чуть менее гола за матч
- «Динамо-Брест» уже 3 года не может одолеть гродненцев
- Брестчане забивают чаще всех в чемпионате — 22 гола
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.
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Прогноз: Гродненцы явно окрылены кубковым успехом, и наверняка сразу понесутся в атаку
«Неман» традиционно успешно противостоит брестчанам, к тому же намерен выбиться в лидеры.
Ставка: Победа «Немана» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10