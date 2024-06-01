1 июня в 10-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Жетысу». Начало игры — в 19:00 мск. «Ордабасы» — «Жетысу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ордабасы»

Турнирное положение: «Ордабасы» неплохо стартовал в чемпионате. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Ордабасы» отстает от лидера всего на 2 турнирных пункта. Плюс пропускает команда в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла добыть победу. «Ордабасы» подписал мировую с «Актобе» (0:0).

А вот после того команда в Кубке лиги не переиграла «Атырау» (0:0). Да и забивает «Ордабасы» в среднем чуть более гола за матч: 11 мячей в 8 матчах.

В 5 своих последних матчах команда победила всего 1 раз. В этих поединках «Ордабасы» забил всего 3 мяча при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь монолитно. Лишь надежные тылы выручают!

Поединки с «Жетысу» для команды исторически складываются успешно. В 7 последних очных встречах «Ордабасы» победил.

В этой встрече хозяева явно будут активны в атаке. Команда явно постарается максимально приблизиться к лидерам.

«Жетысу»

Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате достаточно продуктивно. На текущий момент «Жетысу» располагается на 4 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Жетысу» имеет явные проблемы в плане реализации. Забила команда лишь 7 мячей в 8 матчах чемпионата.

Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла взять три очка. «Жетысу» подписал сухую мировую с «Кызылжаром».

А вот после того команда в матче Кубке лиги одолела «Астану» (2:1). Да и с «Тураном» в чемпионате справиться удалось (3:2).

Забивает команда с огромнейшим скрипом. Между тем, наверняка улучшит свои показатели опытнейший атакующий хавбек Серикжан Мужиков.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Жетысу» выглядит достаточно неплохо. Правда, реализация заметно прихрамывает.

К тому же, оборона команды действует достаточно монолитно. «Жетысу» пропустил в свои ворота 6 раз в 8 поединках.

Более того, команда не проигрывает в трех матчах кряду. Да и обыграть «Ордабасы» впервые за почти 6 лет хочется.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть хотя бы балл. Плюс в составе команды есть ряд интересных исполнителей.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

«Жетысу» не проигрывает 3 матча кряду

«Ордабасы» обыгрывали «Жетысу» в 7 последних очных поединках

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.18, а победа оппонента — в скромные 7.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Ордабасы» опытнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

«Жетысу» в последних матчах смотрелся выгодно, и явно постарается найти шансы у ворот хозяев.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничейным результатом.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.14