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    «Ордабасы» — «Жетысу». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 1 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ордабасы» — «Жетысу»
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    «Ордабасы»
    1 июня в 10-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Жетысу». Начало игры — в 19:00 мск. «Ордабасы» — «Жетысу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 01 Июня 2024 года

    Ордабасы

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Ордабасы 19:00 Жетысу

    Жетысу

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Ордабасы»

    Турнирное положение: «Ордабасы» неплохо стартовал в чемпионате. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ордабасы» отстает от лидера всего на 2 турнирных пункта. Плюс пропускает команда в среднем менее гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла добыть победу. «Ордабасы» подписал мировую с «Актобе» (0:0).

    А вот после того команда в Кубке лиги не переиграла «Атырау» (0:0). Да и забивает «Ордабасы» в среднем чуть более гола за матч: 11 мячей в 8 матчах.

    В 5 своих последних матчах команда победила всего 1 раз. В этих поединках «Ордабасы» забил всего 3 мяча при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь монолитно. Лишь надежные тылы выручают!

    Поединки с «Жетысу» для команды исторически складываются успешно. В 7 последних очных встречах «Ордабасы» победил.

    В этой встрече хозяева явно будут активны в атаке. Команда явно постарается максимально приблизиться к лидерам.

    «Жетысу»

    Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате достаточно продуктивно. На текущий момент «Жетысу» располагается на 4 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Жетысу» имеет явные проблемы в плане реализации. Забила команда лишь 7 мячей в 8 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла взять три очка. «Жетысу» подписал сухую мировую с «Кызылжаром».

    А вот после того команда в матче Кубке лиги одолела «Астану» (2:1). Да и с «Тураном» в чемпионате справиться удалось (3:2).

    Забивает команда с огромнейшим скрипом. Между тем, наверняка улучшит свои показатели опытнейший атакующий хавбек Серикжан Мужиков.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Жетысу» выглядит достаточно неплохо. Правда, реализация заметно прихрамывает.

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    К тому же, оборона команды действует достаточно монолитно. «Жетысу» пропустил в свои ворота 6 раз в 8 поединках.

    Более того, команда не проигрывает в трех матчах кряду. Да и обыграть «Ордабасы» впервые за почти 6 лет хочется.

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть хотя бы балл. Плюс в составе команды есть ряд интересных исполнителей.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

    • «Жетысу» не проигрывает 3 матча кряду

    • «Ордабасы» обыгрывали «Жетысу» в 7 последних очных поединках

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.18, а победа оппонента — в скромные 7.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: «Ордабасы» опытнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

    «Жетысу» в последних матчах смотрелся выгодно, и явно постарается найти шансы у ворот хозяев.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничейным результатом.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.14

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    «Ордабасы» — «Жетысу». 1 июня в 10-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Жетысу». Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ордабасы» — «Жетысу» с коэффициентом 2.10.
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