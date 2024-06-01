Ордабасы
Жетысу
«Ордабасы»
Турнирное положение: «Ордабасы» неплохо стартовал в чемпионате. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Ордабасы» отстает от лидера всего на 2 турнирных пункта. Плюс пропускает команда в среднем менее гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла добыть победу. «Ордабасы» подписал мировую с «Актобе» (0:0).
А вот после того команда в Кубке лиги не переиграла «Атырау» (0:0). Да и забивает «Ордабасы» в среднем чуть более гола за матч: 11 мячей в 8 матчах.
В 5 своих последних матчах команда победила всего 1 раз. В этих поединках «Ордабасы» забил всего 3 мяча при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь монолитно. Лишь надежные тылы выручают!
Поединки с «Жетысу» для команды исторически складываются успешно. В 7 последних очных встречах «Ордабасы» победил.
В этой встрече хозяева явно будут активны в атаке. Команда явно постарается максимально приблизиться к лидерам.
«Жетысу»
Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате достаточно продуктивно. На текущий момент «Жетысу» располагается на 4 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Жетысу» имеет явные проблемы в плане реализации. Забила команда лишь 7 мячей в 8 матчах чемпионата.
Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла взять три очка. «Жетысу» подписал сухую мировую с «Кызылжаром».
А вот после того команда в матче Кубке лиги одолела «Астану» (2:1). Да и с «Тураном» в чемпионате справиться удалось (3:2).
Забивает команда с огромнейшим скрипом. Между тем, наверняка улучшит свои показатели опытнейший атакующий хавбек Серикжан Мужиков.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Жетысу» выглядит достаточно неплохо. Правда, реализация заметно прихрамывает.
К тому же, оборона команды действует достаточно монолитно. «Жетысу» пропустил в свои ворота 6 раз в 8 поединках.
Более того, команда не проигрывает в трех матчах кряду. Да и обыграть «Ордабасы» впервые за почти 6 лет хочется.
Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть хотя бы балл. Плюс в составе команды есть ряд интересных исполнителей.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч
- «Жетысу» не проигрывает 3 матча кряду
- «Ордабасы» обыгрывали «Жетысу» в 7 последних очных поединках
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.18, а победа оппонента — в скромные 7.44.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
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Прогноз: «Ордабасы» опытнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.
«Жетысу» в последних матчах смотрелся выгодно, и явно постарается найти шансы у ворот хозяев.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничейным результатом.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.14