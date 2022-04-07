Слуцкий: В матче с «Краснодаром» невозможно прогнозировать фаворитов

Главный тренер «Рубина»рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ с

«У "Краснодара" есть всё-таки команда ФНЛ, а когда у тебя есть команда ФНЛ, у тебя есть все позиции, у тебя есть чёткая игровая структура, у тебя есть футболисты, которые имеют опыт игры по крайней мере во втором дивизионе.

Поэтому за счёт команды ФНЛ людской ресурс повыше. Но сейчас, мне кажется, вообще невозможно прогнозировать фаворитов и как будет складываться игра.

По существу, по ходу сезона мы заново строим команду, не всегда всех игроков используем в своих амплуа, пытаемся стабилизировать игру и понять, за счёт чего мы сможем быть конкурентоспособными», — приводит слова тренера пресс-служба казанского клуба.

В нынешнем сезоне «Рубин» располагается на 12-й строчке РПЛ с 25 очками. На счету «быков» шестая позиция и 36 баллов. 9 апреля команды проведут очную встречу в Казани.