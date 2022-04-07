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    Фейеноорд — Славия П. Смотреть онлайн в прямом эфире

    07.04.2022 в 19:45 начнется матч в 1/4 финала Лиги конференций Фейеноорд — Славия П

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    Фейеноорд и Славия П начнут матч в 19:45 в 1/4 финала Лиги конференций, 07.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Славия П» — «Фейеноорд» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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