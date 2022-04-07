начнут матч в 19:45 в 1/4 финала Лиги конференций, 07.04.2022.

Последний матч между собой: «Славия П» — «Фейеноорд» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фейеноорд» — «Славия П». Коэффициент ставки — 2.41.

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