В рамках 1/4 Лиги конференций «Фейеноорд» примет пражскую «Славию» на «Де Куйп» в Роттердаме. Начало в 19:45 мск. «Фейеноорд» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

В прошлом раунде плей-офф «Фейеноорд» не встретил особого сопротивления и без труда выбил из соревнования «Партизан». Счет по сумме двух матчей составил 8:3.

В целом хозяева неплохо выступали в последних поединках. Неудача настигла их лишь в поединке Эредивизии, в котором они уступили «Аяксу» 2:3.

В своем последнем выступлении роттердамцы забили два безответных мяча в ворота «Виллем II».

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Травмирован вратарь Юстин Бейло. Под вопросом полузащитник Йенс Торнстра.

«Славия»

У гостей из Праги был нервный матч с ЛАСКом. В первом поединке противостояния «Славия» выиграла 4:1, однако во втором — уступила 3:4.

После поражения от австрийцев команда прервала двухматчевую серию поражений и выиграла у «Ческе-Будеёвице» со счетом 1:0. 3 апреля у столичного коллектива была ничья с «Викторией» (1:1).

На стадии плей-офф Лиги конференций «Славия» много пропускает. В трех из четырех встреч у нее было не менее 3 пропущенных голов.

Не сыграют Срджан Плавшич, Айхам Усоу. Под вопросом Оскар Дорли и Питер Олайинка.

Прогноз и ставка

На победу «Фейеноорда» можно поставить с коэффициентом 1.72. За 4.70 предлагается вариант с победой «Славии». Ничья выставлена букмекерами с котировкой 4.10.

Команды встречались на групповой стадии, где между ними была зафиксирована ничья, а также победа «Фейеноорда» (2:2 и 2:1).

Рекомендуем поставить на победу «Фейеноорда» и тотал больше 2.5. Голландцы выглядят куда лучше на фоне результатов «Славии». Тем более, что пражский коллектив получил серьезный урон в виде большого количества припущенных мячей.