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    «Фейеноорд» должен справиться со «Славией»

    «Фейеноорд» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 2.41) и ставки на футбол, Лига конференций, 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Славия» Прага
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    Сирил Дессерс
    В рамках 1/4 Лиги конференций «Фейеноорд» примет пражскую «Славию» на «Де Куйп» в Роттердаме. Начало в 19:45 мск. «Фейеноорд» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 07 Апреля 2022 года
    Фейеноорд
  • Лига конференций. 1/4 финала
    •  Фейеноорд 19:45 Славия П Славия П
  • Прага
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    «Фейеноорд»

    В прошлом раунде плей-офф «Фейеноорд» не встретил особого сопротивления и без труда выбил из соревнования «Партизан». Счет по сумме двух матчей составил 8:3.

    В целом хозяева неплохо выступали в последних поединках. Неудача настигла их лишь в поединке Эредивизии, в котором они уступили «Аяксу» 2:3.

    В своем последнем выступлении роттердамцы забили два безответных мяча в ворота «Виллем II».

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    Травмирован вратарь Юстин Бейло. Под вопросом полузащитник Йенс Торнстра.

    «Славия»

    У гостей из Праги был нервный матч с ЛАСКом. В первом поединке противостояния «Славия» выиграла 4:1, однако во втором — уступила 3:4.

    После поражения от австрийцев команда прервала двухматчевую серию поражений и выиграла у «Ческе-Будеёвице» со счетом 1:0. 3 апреля у столичного коллектива была ничья с «Викторией» (1:1).

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  • Вчера

    • На стадии плей-офф Лиги конференций «Славия» много пропускает. В трех из четырех встреч у нее было не менее 3 пропущенных голов.

    Не сыграют Срджан Плавшич, Айхам Усоу. Под вопросом Оскар Дорли и Питер Олайинка.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фейеноорда» можно поставить с коэффициентом 1.72. За 4.70 предлагается вариант с победой «Славии». Ничья выставлена букмекерами с котировкой 4.10.

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    Команды встречались на групповой стадии, где между ними была зафиксирована ничья, а также победа «Фейеноорда» (2:2 и 2:1).

    Рекомендуем поставить на победу «Фейеноорда» и тотал больше 2.5. Голландцы выглядят куда лучше на фоне результатов «Славии». Тем более, что пражский коллектив получил серьезный урон в виде большого количества припущенных мячей.

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    «Фейеноорд» — «Славия» Прага: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. «Фейеноорд» должен справиться со «Славией»
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