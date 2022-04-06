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    Зарема Салихова: Судейская система в РПЛ на дне, можно объявлять траур по российскому футболу

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    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз высказалась по поводу судейских ошибках в мачтах чемпионата России.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    Экспертно-судейская комиссия РФС ранее признала, что арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

    «В очередной раз признали ошибку в нашем матче. А дальше что? На этот и другие вопросы нет ответа.

    Кто главный по судейству сейчас? Почему фактические правила меняются не просто в течение одного сезона, а от матча к матчу в зависимости от того, какой надо сделать результат? Зачем нужен орган ЭСК? В чем его функционал кроме оценки? Почему молчат Дюков и Хачатурянц?

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    • Судейская система на дне, можно объявлять траур по российскому футболу. Какое желание тратиться на академии, школы, никому не нужный женский футбол, если судья безнаказанно делает любой результат, чтобы удовлетворить фантазии некоторых руководителей о еврокубках?», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров.

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