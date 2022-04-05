ЭСК: Cудья ошибочно не удалил Бека-Бека в матче «Локомотив» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия(ЭСК РФС) признала, что арбитрошибочно не удалил полузащитникав матче 23-го тура РПЛ со(1:0).

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с неудалением Бека Бека на 24-й минуте матча и незасчитанным голом в ворота «Локомотива» на 39-й минуте матча.

«Решения комиссии:

1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока "Локомотива" Алексиса Бека Бека на 24-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды "Локомотив" Алексис Бека Бека, имея незначительные шансы сыграть в мяч, совершил контакт в область внутренней поверхности голени игрока команды "Спартак" Кристофера Мартинса с использованием открытых шипов с достаточной интенсивностью, чтобы считать эти действия игрока "Локомотива" угрожающими безопасности соперника.

Комиссия считает, что ВАР в подобных ситуациях обязан вмешиваться и рекомендовать судье видеопросмотр эпизода.

2. Судья правильно не засчитал гол в ворота "Локомотива" на 39-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды "Спартак" Квинси Промес в момент передачи мяча ему партнером по команде географически находился ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок соперника, а игрок обороняющейся команды "Локомотив" Тин Едвай при умышленной попытке сыграть в мяч его не коснулся.

Таким образом, следует считать, что Квинси Промес получил мяч непосредственно от партнера по команде, находясь в офсайдной позиции.

Ассистент судьи в данной игровой ситуации определил, что нападающий находился в положении "вне игры" и ошибочно решил, что защитник умышленно сыграл в мяч.

При проверке гола ВАР и АВАР исходили из решения бригады судей о географическом нахождении нападающего во "вне игры" и установили, что касание мяча со стороны пытавшегося умышленно играть в него защитника отсутствует.

Несмотря на отсутствие функционала виртуальных офсайдных линий в данном матче по погодным условиям, изображения с ведущей и офсайдной камер подтверждали правильность решения ассистента по нахождению нападающего "Спартака" ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Таким образом, ВАР и АВАР корректно рекомендовали судье изменить первоначальное решение и отменить гол в ворота Локомотива», — приводит текст решения официальный сайт РФС.