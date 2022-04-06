«Вильярреал» — «Бавария» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Торрес, Альбиоль, Фойт, Коклен, Парехо, Капу, Ло Чельсо, Груневелд, Морено

Запасные: Асенхо, Орье, Манди, Гаспар, Гомес, Иборра, Педраса, Пенья, Пино, Тригерос, Алькасер, Чуквезе.

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Эрнандес, Юпаменкано, Павар, Мусиала, Киммих, Гнабри, Коман, Мюллер, Левандовски.

Запасные: Фрюхтль, Ульрайх, Куасси, Станишич, Зюле, Ричардс, Горецка, Рока, Забитцер, Ваннер, Зане, Тилльман.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на его победу — 1.61, на успех «Вильярреала» — 7.40, на ничью — 6.70. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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