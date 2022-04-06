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    «Бавария» потопит «Желтую субмарину»

    «Вильярреал» — «Бавария». Дерзкая ставка за 6.25, прогноз на футбол, Лига чемпионов, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Бавария»
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    Роберт Левандовски
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 22:00 мск. «Вильярреал» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 06 Апреля 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в предыдущем раунде прошел «Ювентус». Сенсацией стала победа испанцев на выезде со счетом 0:3.

    В минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» разочаровал. Поражение от одного из аутсайдеров Примеры «Леванте» (2:0) стало ушатом горячей воды на голову.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Бавария

  • 1
  • 5.90
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.52
  • Ставка
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    В этом поединке «Вильярреал» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете находятся хавбек Самуэль Чуквуезе и защитник Альберто Морено.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Желтая субмарина» крайне нестабильна. Однако в Лиге чемпионов команда показывает блестящие результаты. Быть может, дело в повышенной мотивации?!

    «Бавария»

    «Бавария» в своем чемпионате выступает привычно мощно. Мюнхенцы уверенно шагают к очередной «Серебряной салатнице».

    Что говорить, если Роберт Левандовски забил 31 мяч в 28 матче Бундеслиги. Прибавим сюда еще 12 голов в Лиге чемпионов!

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    • Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Бавария» добыла яркую победу. На выезде мюнхенцы разгромили «Фрайбург» (1:4).

    В этом поединке немцы наверняка сыграют с позиции силы. Более высокий класс игроков станет решающим фактором успеха.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.65, на ничью за 4.54, а на «Вильярреал» — за 5.30.

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    «Вильярреал» весьма нестабилен в плане игры и результатов.

    В составе «Баварии» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

    Мюнхенцы обладают блестящей атакующей линией, способной смять оборону любого соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Баварии» -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.25. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Вильярреал» — «Бавария»: прогноз, ставка (6.25), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» потопит «Желтую субмарину»
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