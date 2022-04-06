«Вильярреал»
«Вильярреал» в предыдущем раунде прошел «Ювентус». Сенсацией стала победа испанцев на выезде со счетом 0:3.
В минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» разочаровал. Поражение от одного из аутсайдеров Примеры «Леванте» (2:0) стало ушатом горячей воды на голову.
Коэффициенты матча Вильярреал — Бавария
В этом поединке «Вильярреал» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете находятся хавбек Самуэль Чуквуезе и защитник Альберто Морено.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Желтая субмарина» крайне нестабильна. Однако в Лиге чемпионов команда показывает блестящие результаты. Быть может, дело в повышенной мотивации?!
«Бавария»
«Бавария» в своем чемпионате выступает привычно мощно. Мюнхенцы уверенно шагают к очередной «Серебряной салатнице».
Что говорить, если Роберт Левандовски забил 31 мяч в 28 матче Бундеслиги. Прибавим сюда еще 12 голов в Лиге чемпионов!
Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Бавария» добыла яркую победу. На выезде мюнхенцы разгромили «Фрайбург» (1:4).
В этом поединке немцы наверняка сыграют с позиции силы. Более высокий класс игроков станет решающим фактором успеха.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.65, на ничью за 4.54, а на «Вильярреал» — за 5.30.
«Вильярреал» весьма нестабилен в плане игры и результатов.
В составе «Баварии»
Мюнхенцы обладают блестящей атакующей линией, способной смять оборону любого соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Баварии» -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.25. Для остальных — более умеренный прогноз.