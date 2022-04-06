«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 22:00 мск. «Вильярреал» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в предыдущем раунде прошел «Ювентус». Сенсацией стала победа испанцев на выезде со счетом 0:3.

В минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» разочаровал. Поражение от одного из аутсайдеров Примеры «Леванте» (2:0) стало ушатом горячей воды на голову.

Коэффициенты матча Вильярреал — Бавария 1 5.90 X 4.40 2 1.52 Ставка

В этом поединке «Вильярреал» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете находятся хавбек Самуэль Чуквуезе и защитник Альберто Морено.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Желтая субмарина» крайне нестабильна. Однако в Лиге чемпионов команда показывает блестящие результаты. Быть может, дело в повышенной мотивации?!

«Бавария»

«Бавария» в своем чемпионате выступает привычно мощно. Мюнхенцы уверенно шагают к очередной «Серебряной салатнице».

Что говорить, если Роберт Левандовски забил 31 мяч в 28 матче Бундеслиги. Прибавим сюда еще 12 голов в Лиге чемпионов!

Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Бавария» добыла яркую победу. На выезде мюнхенцы разгромили «Фрайбург» (1:4).

В этом поединке немцы наверняка сыграют с позиции силы. Более высокий класс игроков станет решающим фактором успеха.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.65, на ничью за 4.54, а на «Вильярреал» — за 5.30.

«Вильярреал» весьма нестабилен в плане игры и результатов.

В составе «Баварии» имеется ряд сильных атакующих исполнителей .

Мюнхенцы обладают блестящей атакующей линией, способной смять оборону любого соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Баварии» -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.25. Для остальных — более умеренный прогноз.