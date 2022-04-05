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    Семин: Назначение Хапова главным тренером «Локомотива» — правильный шаг

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    Известный российский тренер Юрий Семин прокомментировал назначение Заура Хапова на пост главного тренера «Локомотива».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    До этого Хапов занимал в «Локомотиве» должность тренера вратарей.

    «То, что Заур Хапов будет главным тренером "Локомотива", — это очень хороший и правильный шаг. У него богатая история как игрока, который неоднократно был чемпионом, так и тренера, который был во всех чемпионских сезонах.

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    • У Хапова достаточно хороший и большой опыт. Он очень объективный человек. Плюс Заур — профессионал, в наивысшей степени профессионал.

    Это точно хороший шаг. Настоящие профессионалы должны работать. Желаю ему удачи!», = приводит слова Семина «Чемпионат».

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