Семин: Назначение Хапова главным тренером «Локомотива» — правильный шаг

Известный российский тренерпрокомментировал назначениена пост главного тренера «Локомотива».

До этого Хапов занимал в «Локомотиве» должность тренера вратарей.

«То, что Заур Хапов будет главным тренером "Локомотива", — это очень хороший и правильный шаг. У него богатая история как игрока, который неоднократно был чемпионом, так и тренера, который был во всех чемпионских сезонах.

У Хапова достаточно хороший и большой опыт. Он очень объективный человек. Плюс Заур — профессионал, в наивысшей степени профессионал.

Это точно хороший шаг. Настоящие профессионалы должны работать. Желаю ему удачи!», = приводит слова Семина «Чемпионат».