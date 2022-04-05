«Манчестер Сити» — «Атлетико»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный мяч был забит на 70-й минуте. Кевин Де Брёйне вырвался на ударную позицию после отличной передачи Фила Фодена и от угла вратарской пробил низом под дальнюю штангу.
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
Манчестер Сити — Атлетико 1:0
Гол: 1:0 Кевин Де Брёйне (70') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Жоау Канселу, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Натан Аке, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган (Джек Грилиш, 68'), Рияд Марез (Филип Фоден, 68'), Рахим Стерлинг (Габриэл Жезус, 68'), Бернарду Силва Атлетико: Жоау Фелиш (Тома Лемар, 81'), Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 60'), Ренан Лоди, Жоффрей Кондогбиа, Коке (Родриго Де Пауль, 60'), Маркос Льоренте (Матеус Кунья, 60'), Шиме Врсалько, Рейнилду, Фелипе, Стефан Савич, Ян Облак Предупреждения: Родриго Де Пауль (69'), Анхель Корреа (83'), Габриэл Жезус (85'), Шиме Врсалько (90 + 2')