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    Аллегри не включил «Ювентус» в число фаворитов Серии А

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не считает свою команду одним из фаворитов нынешнего сезона итальянской Серии А.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Интер» по-прежнему остается фаворитом в борьбе за Скудетто, по крайней мере, до матча с «Ювентусом». Очевидно, что у «Милана» дела идут очень хорошо, как и у «Наполи». Я думаю, что победителем нынешнего розыгрыша Серии А станет одна из этих трех команд.

    «Ювентус» понимает, что нам будет сложно зацепиться за путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Но впереди в чемпионате будет разыграно ещё много очков, и мы должны сохранять концентрацию. К счастью, на матч с «Интером» игроки сами готовятся на психологическом уровне, мне не нужно дополнительно мотивировать их«, — приводит слова Аллегри Football Italia.

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