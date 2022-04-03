Аллегри не включил «Ювентус» в число фаворитов Серии А

Главный тренер «Ювентуса»не считает свою команду одним из фаворитов нынешнего сезона итальянской Серии А.

«Интер» по-прежнему остается фаворитом в борьбе за Скудетто, по крайней мере, до матча с «Ювентусом». Очевидно, что у «Милана» дела идут очень хорошо, как и у «Наполи». Я думаю, что победителем нынешнего розыгрыша Серии А станет одна из этих трех команд.

«Ювентус» понимает, что нам будет сложно зацепиться за путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Но впереди в чемпионате будет разыграно ещё много очков, и мы должны сохранять концентрацию. К счастью, на матч с «Интером» игроки сами готовятся на психологическом уровне, мне не нужно дополнительно мотивировать их«, — приводит слова Аллегри Football Italia.