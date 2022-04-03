Московское «Динамо» на выезде минимально обыграло «Краснодар»

на своём поле сыграл против московскогов рамках 23-го тура РПЛ. Матч завершился со счётом 0:1 в пользу гостей.

Счёт в матче на 45+6-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовавший пенальти. Изначально главный арбитр назначил штрафной удар, но после вмешательства VAR было определено, что нарушение правил произошло внутри штрафной. Больше взятий ворот в матче не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу команды Сандро Шварца.

«Динамо» набрало 46 очков в 23 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).