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    Московское «Динамо» на выезде минимально обыграло «Краснодар»

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    «Краснодар» на своём поле сыграл против московского «Динамо» в рамках 23-го тура РПЛ. Матч завершился со счётом 0:1 в пользу гостей.

    Даниил Фомин
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    Даниил Фомин

    Счёт в матче на 45+6-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовавший пенальти. Изначально главный арбитр назначил штрафной удар, но после вмешательства VAR было определено, что нарушение правил произошло внутри штрафной. Больше взятий ворот в матче не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу команды Сандро Шварца.

    «Динамо» набрало 46 очков в 23 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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