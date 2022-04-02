Прудников: Надеюсь, поляки никуда не выйдут на ЧМ-2022

Бывший футболист «Спартака»признался, что ждет от сборнойпровального выступления на чемпионате мира в Катаре.

На групповом этапе ЧМ-2022 поляки сыграют со сборными Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.

«Выйдет ли сборная Польши из группы? Мы видим, как поляки относятся к нашей стране, к нашему спорту, поэтому я надеюсь, что их сборная вообще никуда не выйдет.

По-спортивному здесь будет жаль только Левандовского», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Напомним, сборная России была отстранена от участия во всех международных турнирах, из-за чего не смогла сыграть с Польшей в полуфинальном стыковом матче квалификации ЧМ-2022.