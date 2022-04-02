Черданцев: Не считаю, что исключение Польши невозможно, до ЧМ больше 7 месяцев

Комментатор «Матч ТВ»считает, что Швеция может подать апелляцию на исход матча с Польшей.

Шведская сборная проиграла полякам со счетом 0:2 в финальном стыковом матче ЧМ-2022.

«Очень надеюсь, что CAS до лета позаседает и повлияет на результаты стыковых матчей в Европе.

Насколько я понимаю, шведы очень недовольны тем, что поляки получили преимущество. Они планируют подавать апелляцию.

Польша отказалась играть против России еще до того, как заседал конгресс ФИФА, а на нем вопрос об исключении России даже не поднимался.

Я считаю, что поведение Польши должно трактоваться как 0:3 и неявка на игру.

Не считаю, что исключение Польши невозможно. До ЧМ еще больше 7 месяцев. Весь вопрос в том, готов ли CAS принимать такие решения», — заявил комментатор в эфире «Матч ТВ».

Сборная России попала в стыковой турнир, где в полуфинале должна была сыграть против Польши, но ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от международных соревнований из-за ситуации в Украине.