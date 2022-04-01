Колосков: Отсутствие России на ЧМ-2022 — не потеря для мирового футбола

Почетный президент(РФС)оценил результаты жеребьевки чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

«Интересная жеребьевка, я доволен. Нас ожидает увлекательный чемпионат мира.

Групп смерти не вижу ни одной, наверное, это хорошо. Тем интереснее будут пары в плей-офф. Думаю, жребий должен устроить всех.

Без нашей сборной этот турнир будет совершенно другим? Отсутствие России на ЧМ — не потеря для мирового футбола.

Мы очень редко выходили из групп, показывали не самый выдающийся футбол. Большинство сборных, наверное, даже рады нашему отсутствию.

Боятся нас? Не смешите!», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.