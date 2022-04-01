Колосков: Отсутствие России на ЧМ-2022 — не потеря для мирового футбола

Вячеслав Колосков Фото: globallookpress.com
«Интересная жеребьевка, я доволен. Нас ожидает увлекательный чемпионат мира.
Групп смерти не вижу ни одной, наверное, это хорошо. Тем интереснее будут пары в плей-офф. Думаю, жребий должен устроить всех.
Без нашей сборной этот турнир будет совершенно другим? Отсутствие России на ЧМ — не потеря для мирового футбола.
Мы очень редко выходили из групп, показывали не самый выдающийся футбол. Большинство сборных, наверное, даже рады нашему отсутствию.
Боятся нас? Не смешите!», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.