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    Колосков: Отсутствие России на ЧМ-2022 — не потеря для мирового футбола

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    Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил результаты жеребьевки чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Интересная жеребьевка, я доволен. Нас ожидает увлекательный чемпионат мира.

    Групп смерти не вижу ни одной, наверное, это хорошо. Тем интереснее будут пары в плей-офф. Думаю, жребий должен устроить всех.

    Без нашей сборной этот турнир будет совершенно другим? Отсутствие России на ЧМ — не потеря для мирового футбола.

    Мы очень редко выходили из групп, показывали не самый выдающийся футбол. Большинство сборных, наверное, даже рады нашему отсутствию.

    Боятся нас? Не смешите!», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».

    Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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