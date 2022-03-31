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    Стал известен состав корзин жеребьёвки ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Жеребьевка
    Исходя из обновлённого рейтинга ФИФА, определился полный состав корзин жеребьёвки группового этапа чемпионата мира — 2022.

    Эмблема ЧМ-2022
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    Эмблема ЧМ-2022

    Первая корзина: Катар (страна-хозяйка турнира), Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.

    Вторая корзина: Нидерланды, Дания, Мексика, Германия, США, Уругвай, Швейцария, Хорватия.

    Третья корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея, Тунис.

    Четвёртая корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, победитель пары Перу — Австралия, победитель пары Коста-Рика — Новая Зеландия, победитель стыкового пути Шотландия/Украина/Уэльс.

    Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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