Сборные Мексики и США пробились на ЧМ-2022

Завершился третий этап североамериканского отборочного турнира ЧМ-2022.

Мексика победила Сальвадор (2:0) и заняла второе место в группе, благодаря чему напрямую вышла в финальную часть ЧМ-2022.

Сборная США также обеспечила себе участие в турнире в Катаре, несмотря на поражение от Коста-Рики (0:2). У американцев и костариканцев одинаковое количество очков (25), однако команда США заняла третье место в таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее обеспечила себе путевку на чемпионат мира сборная Канады, которая в заключительном туре уступила Панаме (0:1).

Добавим, что занявшая четвертое место Коста-Рика будет участвовать в стыковых матчах с представителем зоны Океании, которым стала команда Новой Зеландии.