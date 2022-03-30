Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022 Фото: globallookpress.com
Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария.
Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.
Африка: Гана, Тунис, Марокко, Сенегал, Камерун.
Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.
Северная Америка: Канада.
Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира пройдет в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.