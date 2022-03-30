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    Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022

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    Стали известны 27 из 32 сборных, которые выступят в финальной стадии чемпионата мира по футболу в Катаре.

    Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022
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    Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022

    Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария.
    Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.
    Африка: Гана, Тунис, Марокко, Сенегал, Камерун.
    Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.
    Северная Америка: Канада.

    Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира пройдет в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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