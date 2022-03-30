В «Наполи» заинтересованы в переходе Кварацхелии

Полузащитник «Рубина», выступающий на правах аренды за «Динамо» Батуми, может стать игроком «Наполи». Об этом сообщает журналист Алфредо Педуло в своей социальной сети.

По информации источника, в случае ухода Виктора Осимхена в клубе из Неаполя может оказаться грузинский полузащитник. Ранее батумское «Динамо», занимающее первое место в национальном первенстве, в своей социальной сети объявило о переходе Хвичи.

Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.