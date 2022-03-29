В повестке конгресса ФИФА нет вопроса об исключении РФС

Конгресс ФИФА пройдет в Катаре Фото: globallookpress.com
Конгресс собирается ежегодно, в год проведения чемпионата мира это происходит в стране-хозяйке турнира.
По сведениям СМИ, на предстоящем конгрессе будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС.
«Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет.
Но, конечно, как и любой вопрос, он может возникнуть в процессе обсуждения. Не хотелось бы, чтобы так произошло.
Не считаем, что мы сделали что-то такое, из-за чего можно обсуждать этот вопрос. Мы надеемся и верим в лучшее», — сказал Сорокин «Чемпионату».