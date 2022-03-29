Комбаров: Готов играть за «Спартак» бесплатно

Бывший защитник сборной Россиизаявил, что готов в любой момент вернуться в

По словам Комбарова, он готов играть за «Спартак» даже бесплатно.

«Однозначно принял бы предложение "Спартака".

Потому что "Спартак" — это мой клуб. Я провел там большую часть своей профессиональной карьеры. Были и тяжелые моменты, и счастливые, и чемпионство. Я люблю "Спартак". Ни о каких бы деньгах речи не шло.

Готов был бы играть бесплатно? Да, почему бы нет. Желание есть», — сказал Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

Комбаров играл за «Спартак» с 2010 по 2019 год. По окончании сезона-2020/2021 он покинул «Крылья Советов» и с тех пор остается без клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Айртон близок к переходу во «Фламенго».