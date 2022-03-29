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    Комбаров: Готов играть за «Спартак» бесплатно

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    Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров заявил, что готов в любой момент вернуться в «Спартак».

    Дмитрий Комбаров
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    Дмитрий Комбаров

    По словам Комбарова, он готов играть за «Спартак» даже бесплатно.

    «Однозначно принял бы предложение "Спартака".

    Потому что "Спартак" — это мой клуб. Я провел там большую часть своей профессиональной карьеры. Были и тяжелые моменты, и счастливые, и чемпионство. Я люблю "Спартак". Ни о каких бы деньгах речи не шло.

    Готов был бы играть бесплатно? Да, почему бы нет. Желание есть», — сказал Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

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    • Комбаров играл за «Спартак» с 2010 по 2019 год. По окончании сезона-2020/2021 он покинул «Крылья Советов» и с тех пор остается без клуба.

    Напомним, ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Айртон близок к переходу во «Фламенго».

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