Защитник «Спартака» согласовал контракт с «Фламенго»

Защитник «Спартака»продолжит карьеру в чемпионате Бразилии, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на журналиста Фабио Алейшо.

Айртон близок к переходу во «Фламенго».

Формальная часть перехода уже согласована. Вскоре футболист прибудет в Рио-де-Жанейро и после прохождения медосмотра подпишет все необходимые документы.

Айртон выступает за «Спартак» с 2019 года. За это время он провел за красно-белых 108 матчей и забил четыре мяча.

ФИФА ранее разрешила иностранным игрокам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами из-за ситуации на Украине и подписать новые соглашения с зарубежными командами до 30 июня.

Напомним, сообщалось, что «Спартак» может подписать защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.