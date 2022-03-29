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    Защитник «Спартака» согласовал контракт с «Фламенго»

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    Защитник «Спартака» Айртон продолжит карьеру в чемпионате Бразилии, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на журналиста Фабио Алейшо.

    Айртон
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    Айртон

    Айртон близок к переходу во «Фламенго».

    Формальная часть перехода уже согласована. Вскоре футболист прибудет в Рио-де-Жанейро и после прохождения медосмотра подпишет все необходимые документы.

    Айртон выступает за «Спартак» с 2019 года. За это время он провел за красно-белых 108 матчей и забил четыре мяча.

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