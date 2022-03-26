Валерий Карпин: Нет ощущения, что без легионеров уровень РПЛ упадёт

Главный тренер сборной Россииподелился мнением на то, упадёт ли уровень РПЛ после отъезда легионеров.

«Без легионеров уровень РПЛ упадёт? У меня такого ощущения нет. Это показывают и доказывают некоторые матчи. Возьмите матч "Спартак" — "Краснодар". Когда за первых играли все легионеры, которых приобрели в трансферное окно. А за вторых — только российские. И "Краснодар" выиграл! Уровень команды подупал, они не были готовы к такому отъезду легионеров. Но конкретно на этой игре это не сказалось.

"Ростов" без легионеров тоже не выглядел мальчиками для битья», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Сборная Польши автоматически пробилась в финал стыков к чемпионату мира — 2022. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.