Последний матч между собой: «Германия U21» — «Израиль U21» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Израиль U21» — «Германия U21». Коэффициент ставки — 1.88.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Израиль U21 — Германия U21.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 15€Новым игрокам
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету