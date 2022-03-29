В 18:00 29.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Германия U21» — «Израиль U21» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Израиль U21» — «Германия U21». Коэффициент ставки — 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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